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    Трамп рассказал о возможной отставке Мэттиса

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Американский президент Дональд Трамп рассказал о противоречиях с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, а также не исключил уход последнего в отставку.

    Как передает Report, об этом глава государства сказал в эфире CBS.

    Отвечая на вопрос, не намерен ли Мэттис уйти в отставку, Трамп отметил: «Я не знаю, он мне не говорил». При этом президент добавил, что у него с Мэттисом «отличные отношения».

    «Однако, может быть, он уйдёт», — сказал Трамп. Он добавил, что «однажды все уходят».

    В сентябре Джеймс Мэттис призвал «отнестись с юмором» к появившейся в СМИ информации о его возможной отставке.

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