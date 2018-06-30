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    Трамп рассказал о темах предстоящей встречи с Путиным

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп сообщил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным намерен обсудить ситуацию в Сирии и на Украине, а также приписываемое РФ вмешательство в американские выборы 2016 года. "Украину, Сирию, выборы... мы не хотим, чтобы кто-либо вмешивался в наши выборы", - приводит слова Трампа агентство Reuters, передает Report. 

    Встреча Путина и Трампа пройдёт в Хельсинки 16 июля. Как ранее сообщили в Кремле, президенты намерены поднять тему развития двусторонних отношений и актуальные международные вопросы.

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