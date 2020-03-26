Трамп рассказал о судьбе пропавшего в Иране агента - ФОТО

Пропавший в Иране в 2007 году бывший сотрудник ФБР Роберт Левинсон, за информацию о местонахождении которого американские власти обещали 20 млн долларов США, считается погибшим.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом 25 марта сообщил президент США Дональд Трамп на брифинге для журналистов в Белом доме.

Главу государства попросили подтвердить поступившую от семьи Левинсона информацию о том, что власти США пришли к выводу, что бывший сотрудник американских спецслужб умер, находясь под стражей в Иране.

"Семье об этом сообщили, как я понимаю", - ответил Трамп. "Они (власти Ирана) не говорили нам, что он умер, но многие думают, что именно так и обстоит дело", - подчеркнул президент.

"Он болел длительное время, у него были серьезные проблемы (со здоровьем) до того, как его задержали или захватили силой", - добавил Трамп.

Левинсон исчез во время поездки в Иран в марте 2007 года, в последний раз его видели на острове Киш. Изначально Вашингтон утверждал, что мужчина прибыл в Иран с частной деловой поездкой. Однако информационное агентство Ассошиэйтед Пресс в 2013 году в ходе журналистского расследования выяснило, что Левинсон находился в Иране по заданию ЦРУ.