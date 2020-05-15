​Трамп рассказал о смерти друзей от коронавируса

Президент США Дональд Трамп признался, что от коронавируса умерли пять человек, которых он знал.

Об этом Report передает со ссылкой на РИА Новости.

"Я потерял пять человек, которых я знал. Двое были моими очень хорошими друзьями… Они были в возрасте, не могу сказать, что у них было прекрасное здоровье. Не могу сказать, что у них был идеальный вес. Не идеальный. Но они умерли. Это ужасно", - сказал он в четверг, выступая перед сотрудниками сортировочного центра медицинской продукции компании Owens & Minor, Inc. в штате Пенсильвания. Выступление транслировалось на сайте Белого дома.

Он в очередной раз сравнил коронавирус с обычным гриппом, от которого, по его словам, люди приходили в себя через два-три дня. С коронавирусом, по его словам, ситуация другая.

"Вы звоните им через два-три дня: как у них дела? Сэр, они в коме. Они в коме?" – добавил Трамп.