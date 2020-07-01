​Трамп рассказал о растущей злости на Китай

Дональд Трамп https://report.az/storage/news/5f7720976457774684ce71d6d9eb4c72/f080815a-096e-4d1e-a236-9ead5fe9e79c_292.jpg

Президент США Дональд Трамп заявил, что распространение коронавируса в мире является причиной его растущей злости в отношении Китая.

Как передает Report, соответствующую запись американский лидер сделал в Twitter.

"По мере того, как я вижу, как пандемия простирает свое уродливое лицо по всему миру, в том числе причинив огромный ущерб США, то становлюсь все больше и больше зол на Китай. Люди могут это видеть и я могу это чувствовать", - сказал глава Белого дома.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что считает КНР ответственной за начало эпидемии. Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах распространения инфекции. Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 29 апреля в интервью телекомпании NBC подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе. Он выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая".