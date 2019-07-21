Трамп рассказал о планах после своего переизбрания

Президент США Дональд Трамп рассказал о своем плане действий, если его переизберут на должность вновь.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщает Washington Post.

Американский глава заявил, что намерен сократить расходы бюджета страны.

Трамп также отметил, что хочет ликвидировать ряд управлений. Он подчеркнул, что это произойдет особенно в случае возврата контроля республиканцами над палатой представителей.

Отметим, что выборы президента США пройдут в 2020 году.