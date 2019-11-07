​Трамп рассказал о хорошем телефонном разговоре с Эрдоганом

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провёл хороший телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает Report об этом написал Трамп в своём Twitter.

«Только что провёл хороший телефонный разговор с турецким президентом Эрдоганом», - написал Трамп в своём Twitter.

Американский президент уточнил, что Эрдоган сообщил ему о поимке боевиков ИГ, среди которых были жена и сестра главы ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

«Также поговорили об их границе с Сирией, борьбе с терроризмом, прекращении враждебных отношений с курдами и о многом другом», - добавил Трамп.

Он также заявил, что «с нетерпением ожидает» встречи с турецким лидером в Белом доме, которая намечена на 13 ноября.