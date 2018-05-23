Трамп рассказал о дате встречи с Ким Чен Ыном

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп вновь допустил, что его встреча на саммите в Сингапуре с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет 12 июня.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Это вполне может быть 12 июня, посмотрим. На следующей неделе мы узнаем", - заявил Трамп журналистам. На первом в истории саммите США и Северной Кореи лидеры обсудят нормализацию отношений и прекращение КНДР ядерно-ракетных испытаний.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что проведение саммита зависит от позиции Ким Чен Ына.