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Трамп рассказал, как санкции против Ирана повлияют на его экономику

​Трамп рассказал, как санкции против Ирана повлияют на его экономику

Президент США Дональд Трамп заявил что новые санкции США против Ирана будут иметь огромное негативное влияние на иранскую экономику.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Этот исполнительный лист (о введении санкций) окажет серьезное влияние на экономику Ирана, став причиной мощных вторичных санкций в отношении иностранных финансовых институтов", - говорится в заявлении Трампа, которое распространила его пресс-служба.

"Иран продолжает оставаться ведущим мировым спонсором терроризма", - добавил Трамп.

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