Трамп рассказал, как долго продлится шатдаун

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Правительство США не возобновит работу до тех пор, пока демократы в конгрессе не проголосуют за выделение средств на строительство стены на границе с Мексикой.

Как передает Report, об заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Я не могу вам сказать, когда правительство возобновит работу. Но я могу сказать, что этого не произойдёт до тех пор, пока у нас не будет стены, забора, как бы они его ни называли», — цитирует Трампа Associated Press.

Он также отметил, что нелегальный оборот наркотиков и незаконная миграция могут быть остановлены только путём строительства этого барьера.

Накануне Трамп рассказал, что находится в Белом доме в полном одиночестве и ждёт демократов, чтобы разрешить ситуацию с финансированием мер по обеспечению безопасности на границах.

Работа американского правительства приостановлена, поскольку демократам и республиканцам не удалось согласовать бюджет.