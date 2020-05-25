​Трамп рассказал, что жертвует свою зарплату на нужды страны

Президент США Дональд Трамп объявил, что с самого начала своей работы на посту отдавал свою годовую зарплату на нужды США.

Как передает Report, об этом глава Белого дома написал в своем Twitter.

"Я отдаю и отдавал с самого начала всю свою годовую зарплату от 400 тысяч до 450 тысяч долларов США обратно нашему правительству. Последний чек выдал Минздраву США на помощь в борьбе с COVID-19. Для меня это великая честь", – отметил Трамп.

Ранее в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани продемонстрировала чек на 100 тысяч долларов США, которые Трамп пожертвовал из своей президентской зарплаты Минздраву США для разработки лекарств для профилактики и лечения коронавируса.