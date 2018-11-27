Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп рассказал, что в молодости его сравнивали с Элвисом Пресли (1935-1977). Глава государства сказал об этом, выступая перед своими сторонниками в городе Тьюпело (штат Миссисипи), где в 1935 году родился певец.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, выступление президента транслировали новостные телекомпании.

"Я не должен этого говорить, меня назовут высокомерным, а я не такой. Если не принимать во внимание [мои] светлые волосы, то, когда я был подростком, меня сравнивали с Элвисом", - признался Трамп.

"Это заметно? Не верится, да? Я всегда считал это большой похвалой", - отметил президент.

16 ноября Трамп впервые за время пребывания у власти вручил соотечественникам Президентскую медаль свободы - высшую гражданскую награду страны. Ее были удостоены семь человек, трое из них, в том числе Элвис Пресли, - посмертно.