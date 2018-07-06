Трамп рассказал, что случится, если Ким Чен Ын обманет США

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что у него по-прежнему хорошие предчувствия насчёт лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом Трамп заявил в четверг журналистам.

"Посмотрим-посмотрим. Все, что я могу вам сказать. Но ни одного ядерного испытания, ни одного баллистического пуска не было", — ответил Трамп на вопрос, пытается ли Пхеньян скрыть, что ядерная программа продолжается.

Трамп ещё раз повторил, что у него хорошие ожидания относительно работы с Ким Чен Ыном, но если они не оправдаются, то "вернёмся на другой путь".