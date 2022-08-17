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Трамп рассекретил разведданные в Twitter

Трамп рассекретил разведданные в Twitter Экс-президента США Дональда Трампа уличили в халатном отношении к секретным материалам.
Другие страны
17 августа 2022 г. 05:20
Трамп рассекретил разведданные в Twitter
Дональд Трамп

Экс-президента США Дональда Трампа уличили в халатном отношении к секретным материалам.

Как передает Report, об этом сообщает NBC News.

Бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки рассказал, что в 2019 году Трамп опубликовал в Twitter секретный снимок неудачного пуска ракеты в Иране, сделанное спутником-шпионом. Тем самым, указал разведчик, Трамп дал противникам США четкое представление о технических возможностях США по шпионажу.

"Он не тратил время на понимание того, что делало что-то секретным и что мы защищали", - сказал сотрудник разведки. Тогдашний советник по национальной безопасности Джон Болтон добавил, что при попытке отговорить Трампа от публикации снимка тот заявил, что, будучи президентом, он имеет право рассекретить все что угодно.

Болтон утверждает, что этот эпизод является символом мышления Трампа, считавшего допустимым приносить и хранить строго секретные документы в своей резиденции Мар-а-Лаго.

Напомним, что в ходе обысков у Дональда Трампа нашли 11 комплектов секретных документов.

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