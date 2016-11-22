Трамп рассчитывает занимать пост президента США два срока

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп формирует будущую администрацию из расчета своего пребывания в Белом доме в течение двух сроков.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствует запись, появившаяся сегодня на его странице в Twitter.

"Сегодня в Trump Tower пройдут важные встречи, связанные с формированием (команды - Report) из людей, которые будут управлять правительством в течение следующих восьми лет", - написал он.