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    Трамп рассчитывает занимать пост президента США два срока

    Дональд Трамп формирует будущую администрацию из расчета своего пребывания в Белом доме в течение двух сроков

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп формирует будущую администрацию из расчета своего пребывания в Белом доме в течение двух сроков.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствует запись, появившаяся сегодня на его странице в Twitter.

    "Сегодня в Trump Tower пройдут важные встречи, связанные с формированием (команды - Report) из людей, которые будут управлять правительством в течение следующих восьми лет", - написал он.

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