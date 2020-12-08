Трамп рассчитывает остаться на второй срок

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает остаться на второй срок, несмотря на поражение в выборах.

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает остаться на второй срок, несмотря на поражение в выборах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал, выступая в Белом доме.

"Посмотрим, какая будет следующая администрация, потому что мы выиграли в ключевых штатах, и произошли ужасные вещи", - отметил Трамп.

"Надеюсь, следующая администрация будет администрацией Трампа, нельзя украсть голоса мошенничеством и обманом", - добавил Трамп.

Практически все штаты утвердили результаты голосования, демократ Джо Байден набирает 306 голосов выборщиков против 232 у Трампа. Адвокаты Трампа оспаривают результаты выборов в ряде штатов, но пока безуспешно. Выборщики проголосуют 14 декабря, а конгресс утвердит итоги голосования 6 января.