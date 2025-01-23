Трамп рассчитывает на согласие Саудовской Аравии инвестировать $1 трлн в экономику США

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что Саудовская Аравия согласится инвестировать $1 трлн в американскую экономику.

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что Саудовская Аравия согласится инвестировать $1 трлн в американскую экономику.

Как передает Report , об этом он заявил, выступая по видеосвязи перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.

"Во многих газетах сегодня появились сведения о том, что Саудовская Аравия инвестирует в США по меньшей $600 млрд, но я попрошу кронпринца (наследного принца и премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда - ред.), замечательного парня, о том, чтобы округлить эту сумму до примерно $1 трлн. Думаю, они пойдут на это, потому что мы очень хорошо к ним относимся", - заявил Трамп.

Как следует из заявления, распространенного пресс-службой Белого дома, Трамп в четверг провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии. Это был первый телефонный разговор Трампа с иностранным лидером после инаугурации, состоявшейся 20 января, отметили в Белом доме. Они обсудили усилия по установлению мира на Ближнем Востоке, борьбу с терроризмом. Кроме того, они затронули "экономические амбиции" Эр-Рияда на ближайшие четыре года, вопросы торговли и "создания возможностей для процветания".