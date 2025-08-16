Трамп рассчитывает на прекращение огня в войне России против Украины уже на этой неделе

Трамп рассчитывает на прекращение огня в войне России против Украины уже на этой неделе

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на установление режима прекращения огня в войне России против Украины уже на текущей неделе.

https://images.report.az/photo/e099389e-5327-36b6-9685-ef536498df69.jpg https://images.report.az/photo/e099389e-5327-36b6-9685-ef536498df69.jpg

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на установление режима прекращения огня в войне России против Украины уже на текущей неделе. Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, записанном на борту президентского самолета по пути в Анкоридж (штат Аляска). «Я хочу, чтобы это наступило и чтобы это было сделано на нынешней неделе, а не на следующей, чтобы мы могли организовать вторую встречу», — сказал он. Американский лидер также отметил, что в случае, если итоги его переговоров с президентом России Владимиром Путиным окажутся негативными, он откажется от посреднических попыток урегулирования конфликта. Подпишитесь на наш Telegram канал