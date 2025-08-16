О нас

Трамп рассчитывает на прекращение огня в войне России против Украины уже на этой неделе

Трамп рассчитывает на прекращение огня в войне России против Украины уже на этой неделе Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на установление режима прекращения огня в войне России против Украины уже на текущей неделе.
Другие страны
16 августа 2025 г. 02:45
Трамп рассчитывает на прекращение огня в войне России против Украины уже на этой неделе

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на установление режима прекращения огня в войне России против Украины уже на текущей неделе.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, записанном на борту президентского самолета по пути в Анкоридж (штат Аляска).

«Я хочу, чтобы это наступило и чтобы это было сделано на нынешней неделе, а не на следующей, чтобы мы могли организовать вторую встречу», — сказал он.

Американский лидер также отметил, что в случае, если итоги его переговоров с президентом России Владимиром Путиным окажутся негативными, он откажется от посреднических попыток урегулирования конфликта.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tramp Rusiya-Ukrayna müharibəsində bu həftə atəşkəsin ədə olunacağına ümid edir

Самое читаемое

Силы обороны Украины атаковали российский порт Оля в Астраханской области
Силы обороны Украины атаковали российский порт "Оля" в Астраханской области
15 августа 2025 г. 09:38
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
15 августа 2025 г. 09:18
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
14 августа 2025 г. 20:23
Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
11 августа 2025 г. 10:44
Визит президента Ильхама Алиева в США
ФотоВизит президента Ильхама Алиева в США
9 августа 2025 г. 17:26
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
12 августа 2025 г. 21:12
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
10 августа 2025 г. 22:29
В результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
ФотоВ результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
11 августа 2025 г. 00:43
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
14 августа 2025 г. 19:17
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
9 августа 2025 г. 04:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi