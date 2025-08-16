Трамп рассчитывает на прекращение огня в войне России против Украины уже на этой неделе

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на установление режима прекращения огня в войне России против Украины уже на текущей неделе.
Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, записанном на борту президентского самолета по пути в Анкоридж (штат Аляска).
«Я хочу, чтобы это наступило и чтобы это было сделано на нынешней неделе, а не на следующей, чтобы мы могли организовать вторую встречу», — сказал он.
Американский лидер также отметил, что в случае, если итоги его переговоров с президентом России Владимиром Путиным окажутся негативными, он откажется от посреднических попыток урегулирования конфликта.