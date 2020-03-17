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Трамп рассчитывает, что вспышка коронавируса в США закончится в июле-августе

​Трамп рассчитывает, что вспышка коронавируса в США закончится в июле-

Американские власти рассчитывают, что вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, в США закончится в июле-августе, но может продлиться и дольше.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Его спросили, как долго продлится в стране вспышка заболевания: “Люди говорят об июле, августе, что-то вроде этого. Может быть и дольше”, - ответил президент.

Как добавил глава государства, эти сроки будут верны, если власти "справятся со своей работой и понизят уровень смертности" в стране. "Посмотрим, что произойдет", - заключил Трамп.

Трамп также допустил, что американская экономика может двигаться в сторону рецессии на фоне ситуации с новым коронавирусом. 

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