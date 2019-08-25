Трамп рассчитывает, что США и Великобритания в кратчайшие сроки заключат торговую сделку

Соединенные Штаты и Великобритания в кратчайшие сроки заключат двустороннее торговое соглашение.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, убежденность в этом выразил президент США Дональд Трамп в воскресенье перед встречей с британским премьером Борисом Джонсоном на полях саммита Группы семи (G7), который проходит в Биаррице. Слова главы вашингтонской администрации приводят журналисты пресс-пула Белого дома.

Отвечая на вопрос, как быстро Вашингтон и Лондон смогут заключить сделку, Трамп отметил: "Довольно быстро. Мы не ожидаем проблем". Он похвалил Джонсона и выразил надежду на прогресс в переговорах с ним. "Мы работаем над очень крупной торговой сделкой, и я думаю, что она увенчается успехом, - добавил американский лидер. - Очень крупная торговая сделка, больше, чем мы когда-либо имели".