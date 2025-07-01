Трамп распорядился ужесточить политику США в отношении Кубы

Американский президент Дональд Трамп отдал своей администрации распоряжение о фактическом ужесточении политики Соединенных Штатов в отношении Кубы.

Американский президент Дональд Трамп отдал своей администрации распоряжение о фактическом ужесточении политики Соединенных Штатов в отношении Кубы.

Как передает Report, об этом свидетельствует текст меморандума Трампа, направленного в понедельник членам президентского кабинета и обнародованного пресс-службой Белого дома.

Документ, в частности, предписывает "положить конец применению экономической практики, в непропорциональной мере идущей на пользу правительству Кубы", а также вооруженным силам и службам безопасности этого островного государства. Меморандум подтверждает запрет совершения американскими гражданами туристических поездок на Кубу. Распоряжения Трампа предусматривают "поддержку экономического эмбарго Кубы" и противодействие мерам по его отмене "в ООН и на других международных форумах".

Министрам финансов и торговли США дается 30 дней на подготовку конкретных шагов во исполнение указаний президента. Госсекретарю предписано составить список кубинских структур, которые якобы получают в упомянутой непропорциональной мере выгоды от экономического взаимодействия с США.

В меморандуме также говорится, что фактически в качестве подсанкционных лиц американское правительство рассматривает не только политическое руководство Кубы, но и лидеров ее профсоюзов, главных редакторов государственных СМИ и их заместителей.