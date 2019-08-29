Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о пересмотре военной помощи Украине.

Как передаёт Report, об этом сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме.

Данное решение вызвано стремлением американского лидера убедиться в том, что деньги, выделяемые Киеву, используются наилучшим образом с точки зрения интересов Вашингтона, отметил собеседник издания.

Средства, пока не определится их судьба, будут заморожены. Решить вопрос финансовой помощи должны будут министр обороны США Марк Эспер и советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

В этом финансовом году Вашингтон выделил Украине 250 млн. долларов на закупку вооружения, снаряжения, а также обучение личного состава.