Трамп распорядился начать передачу власти Байдену

Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение Управлению общих служб (GSA) "делать, что нужно" по "первоначальным протоколам" передачи власти Джо Байдену.

Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение Управлению общих служб (GSA) "делать, что нужно" по "первоначальным протоколам" передачи власти Джо Байдену.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

"Наше дело крепко продвигается, мы будем продолжать твердую борьбу, я уверен, победим! Тем не менее, в лучших интересах нашей страны я рекомендую, чтобы Эмили (Мерфи) и ее команда делали все, что нужно, относительно первоначальных протоколов, и я сказал своей команде делать то же", — написал Трамп.

Он добавил, что Мерфи подвергалась "приставаниям, угрозам и плохому обращению" за свою "твердую верность" США.

"Я не хочу, чтобы это происходило с ней или служащими GSA", — заключил Трамп.