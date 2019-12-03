Трамп раскритиковал заявление Макрона о "смерти мозга" НАТО

Президент США Дональд Трамп подверг критике высказывания своего французского коллеги Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Франция находится в не очень хорошем экономическом положении, у них трудная ситуация. Это жесткое заявление, когда у тебя такие трудности во Франции. Посмотрите, что происходит с "желтыми жилетами", нельзя делать такие заявления. Это проявление неуважения", - заявил Д.Трамп, прибывший в Лондон на саммит лидеров стран НАТО.

По его мнению, "никто не нуждается в НАТО больше, чем Франция".

"НАТО служит великой цели… Данные заявления, по сути, оскорбительны для 28 стран", - добавил американский президент.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга".