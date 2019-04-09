Трамп раскритиковал запрет возвращать в Мексику беженцев из третьих стран

Президент США Дональд Трамп назвал несправедливым по отношению к США решение американского суда, заблокировавшего политику его администрации по возвращению в Мексику незаконно перешедших границу беженцев из третьих стран.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Ранее федеральный судья в Калифорнии Ричард Сиборг удовлетворил ходатайство организации Innovation Law Lab, которая подала в суд против министерства внутренней безопасности и потребовала временно приостановить реализацию данной политики до окончательного рассмотрения того, насколько она законна.

"Судья девятого округа только что постановил, что Мексика слишком опасна для мигрантов. Так несправедливо по отношению к США", - написал Трамп в Twitter.

В течение двух дней с момента вступления распоряжения в силу 12 апреля министерству предписано вновь начать впускать в США граждан третьих стран, которые прибывают на американскую территорию из Мексики и просят убежища.

Как ожидается, министерство внутренней безопасности обжалует это решение в вышестоящем суде.