Трамп раскритиковал выделение Украине почти $300 млрд

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп подверг критике выделение почти $300 млрд на помощь Украине, отметив, что пострадавшие от ураганов в США получают лишь $750 на экстренные нужды.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп подверг критике выделение почти $300 млрд на помощь Украине, отметив, что пострадавшие от ураганов в США получают лишь $750 на экстренные нужды.

Как передает Report , с соответствующим заявлением политик выступил в интервью телеканалу Fox News.

"Мы вложили почти $300 млрд в Украину, и при этом администрация президента США Джо Байдена предлагает людям по $750 на экстренные нужды в связи с самым сильным ураганом, который когда-либо у нас был", - подчеркнул Трамп.

Он также выразил недовольство тем, как власти справляются с последствиями стихийных бедствий в некоторых штатах, особенно в Северной Каролине.

"В Северной Каролине нет людей, чтобы помочь. Это ужасная ситуация. Я был там весь день и видел очень мало людей, кроме тех, кто сильно пострадал. Один человек сидел на камне, потому что у него ничего не осталось," - отметил экс-глава Белого дома.