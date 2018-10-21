Трамп раскритиковал версию Эр-Рияда о гибели Хашкаджи - ВИДЕО

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Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп считает, что официальная версия Эр-Рияда об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи содержит ложь и обман.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в интервью газете The Washington Post, которое опубликовано в воскресенье на первой полосе издания.

"Очевидно, был обман, и была ложь", - отметил президент, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать заявления Саудовской Аравии в связи с убийством Хашкаджи. "Их истории непоследовательны", - сказал Трамп после того, как журналист газеты указал на ряд противоречий в версии Эр-Рияда.

Глава государства указал на важность экономических связей между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией. Он в очередной раз заявил, что Эр-Рияд помогает Вашингтону противостоять Тегерану, и отметил, что на Ближнем Востоке у США, кроме королевства, "больше никого нет", чтобы защищать Израиль. Трамп вновь выразил мнение, что если США откажутся от продажи крупной партии вооружений Саудовской Аравии на $110 млрд, то Эр-Рияд обратится к Москве и Пекину.