Трамп раскритиковал The New York Times за сравнение его советника с "крысой"

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Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп раскритиковал в Twitter газету The New York Times.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Трамп раскритиковал газету за публикацию о том, что дача показаний советником Белого дома Доном Макганом по делу о предполагаемом российском вмешательстве в американские президентские выборы делает из последнего "крысу".

"Неспособная The New York Times написала сегодня "лживую новость", в которой говорилось, что дача показаний советником Белого дома Доном Макганом делает из него "крысу" по типу Джона Дина (бывший советник президента Ричарда Никсона - прим. ред.). Однако я сам разрешил ему и другим давать показания, хотя это было необязательно. Мне нечего скрывать, я лишь прошу открытости для того, чтобы ужасная "охота на ведьм" завершилась", - говорится в твите.

По мнению Трампа, СМИ, а также специальный прокурор Роберт Мюллер с демократами, уделяют слишком много внимания расследованию, забывая о реальных преступлениях.