​Трамп раскритиковал реакцию стран на ситуацию с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп 9 марта намекнул на чрезмерную, по его мнению, реакцию на ситуацию с коронавирусом и сравнил ее с эпидемией обычного гриппа.

Об этом Report передает со ссылкой на РИА Новости.

"Итак, в прошлом году 37 тысяч американцев умерли от обычного гриппа. В среднем (смертность) составляет от 27 тысяч до 70 тысяч человек в год. Ничего не закрывается, жизнь и экономика продолжаются. На данный момент зарегистрировано 546 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, из них 22 смертельных. Подумайте об этом!" - написал Трамп в Twitter.

В настоящее время на территории США выявлены более 560 заболевших, в 22 случаях болезнь завершилась летальным исходом.