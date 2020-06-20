​Трамп раскритиковал главу Пентагона

Дональд Трамп https://report.az/storage/news/9fc7e622ef7e46ad5d903cd098760476/4088969a-4adc-4898-9340-8ac2de79551c_292.jpg

Президент США Дональд Трамп негативно отозвался о главе Пентагона Марке Эспере и председателе Объединенного комитета начальников штабов Марка Майли.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Mediaite.

Военные прогулялись с Трампом по району возле Белого дома, который был очищен от протестующих. Потом они все вместе зашли в местную церковь, что было воспринято общественностью неоднозначно. Эспер сначала сказал, что "не знал, куда идет", а затем добавил, что присоединился к Трампу, чтобы наблюдать за сожженным общественным туалетом. Майли позднее публично извинился за то, что его присутствие было явно политическим трюком: "Я не должен был быть там".

Трамп негативно отреагировал на оправдание военных. Он заявил, что был лучше осведомлен о военных правилах, запрещающих их участие в политике. Однако он оценил заявление военных, в котором Эспер и Майли сказали, что гордятся, когда идут рядом с президентом и заботятся о его безопасности.

"Я лично думаю, что они должны были сделать это по-другому", — заключил Трамп.