Трамп раскритиковал Байдена за сложившуюся ситуацию в Афганистане

Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал сложившуюся ситуацию вокруг Афганистана и обвинил нынешнюю администрацию Белого дома, что она не следовала его плану.

Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал сложившуюся ситуацию вокруг Афганистана и обвинил нынешнюю администрацию Белого дома, что она не следовала его плану.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Hill .

По его мнению, президент США Джозеф Байден убегает из Афганистана вместо того, чтобы следовать плану, который оставила предыдущая администрация.

"Плану, который защищал наш персонал и собственность, а также гарантировал, что у "Талибана" в мыслях не было бы захватить наше посольство или обеспечить базу для новых нападений на США", - заявил Трамп.

Как полагает 45-й американский президент, талибы больше не боятся или не уважают Соединенные Штаты.

"Какой будет позор, когда "Талибан" поднимет свой флаг над посольством США в Кабуле. Это полный провал из-за слабости, некомпетентности и полной стратегической непоследовательности", - указал он и добавил, что у талибов теперь "нет страха или уважения к Америке или ее силе".