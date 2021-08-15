Трамп раскритиковал Байдена за сложившуюся ситуацию в Афганистане

Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал сложившуюся ситуацию вокруг Афганистана и обвинил нынешнюю администрацию Белого дома, что она не следовала его плану.
Как передает Report, об этом сообщила газета
По его мнению, президент США Джозеф Байден убегает из Афганистана вместо того, чтобы следовать плану, который оставила предыдущая администрация.
"Плану, который защищал наш персонал и собственность, а также гарантировал, что у "Талибана" в мыслях не было бы захватить наше посольство или обеспечить базу для новых нападений на США", - заявил Трамп.
Как полагает 45-й американский президент, талибы больше не боятся или не уважают Соединенные Штаты.
"Какой будет позор, когда "Талибан" поднимет свой флаг над посольством США в Кабуле. Это полный провал из-за слабости, некомпетентности и полной стратегической непоследовательности", - указал он и добавил, что у талибов теперь "нет страха или уважения к Америке или ее силе".