Трамп раскрыл причины отставки Болтона

Президент США Дональд Трамп раскрыл причины отставки своего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Как передаёт Report, об этом сообщает Reuters.
По его словам, Болтон совершал крупные ошибки в своей деятельности.
«Он не находил общего языка с людьми в администрации, которых я считаю очень важными», - пояснил Трамп.
По словам главы государства, Болтон также придерживался неприемлемой позиции по Венесуэле.
Он также подчеркнул, что высказывания экс-советника о «ливийской модели» урегулирования ядерной проблемы КНДР лишь затянули ее решение.
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