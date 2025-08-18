О нас

Трамп: Прекращение огня между РФ и Украиной до заключения мира было бы предпочтительнее

Трамп: Прекращение огня между РФ и Украиной до заключения мира было бы предпочтительнее Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что лидеры РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут найти общий язык для урегулирования конфликта.
Другие страны
18 августа 2025 г. 22:54
Трамп: Прекращение огня между РФ и Украиной до заключения мира было бы предпочтительнее

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что лидеры РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут найти общий язык для урегулирования конфликта.

Как передает Report, об этом трамп сказал на групповой встрече с Зеленским и лидерами ЕС в Восточном зале Белого дома.

Трамп сказал, что целью встречи является попытка "усыпить конфликт между РФ и Украиной".

Ранее он заявил на встрече с Зеленским в Овальном кабинете, что прекращение огня между Россией и Украиной до заключения мирного соглашения "не нужно". После часа закрытой встречи с лидерами ЕС и Зеленским, Трамп сказал журналистам, что "все мы, очевидно, предпочли бы немедленное прекращение огня, пока мы работаем над установлением прочного мира".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Tramp: Putin və Zelenski dil tapa biləcəklər

Самое важное

Брюс: Декларация между Азербайджаном и Арменией очень важна для Трампа
Брюс: Декларация между Азербайджаном и Арменией очень важна для Трампа
13 августа 2025 г. 00:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi