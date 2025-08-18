Трамп: Прекращение огня между РФ и Украиной до заключения мира было бы предпочтительнее

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что лидеры РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут найти общий язык для урегулирования конфликта.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что лидеры РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут найти общий язык для урегулирования конфликта. Как передает Report, об этом трамп сказал на групповой встрече с Зеленским и лидерами ЕС в Восточном зале Белого дома. Трамп сказал, что целью встречи является попытка "усыпить конфликт между РФ и Украиной". Ранее он заявил на встрече с Зеленским в Овальном кабинете, что прекращение огня между Россией и Украиной до заключения мирного соглашения "не нужно". После часа закрытой встречи с лидерами ЕС и Зеленским, Трамп сказал журналистам, что "все мы, очевидно, предпочли бы немедленное прекращение огня, пока мы работаем над установлением прочного мира".