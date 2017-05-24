Трамп встретился с папой Римским Франциском

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп прибыл в Ватикан, где провел переговоры с папой Римским Франциском, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

В аэропорту американского лидера приветствовал почетный караул швейцарской гвардии Ватикана. В сопровождении префекта Папского Дома архиепископа Георга Генсвайна Трамп проследовал в папский дворец. Папа Франциск встретил гостя у порога своего кабинета. Президент США поприветствовал его, назвав "великой честью" возможность побеседовать с понтификом.

Встреча продлилась чуть более 30 минут.

Папа Франциск неоднократно критиковал Трампа в ходе предвыборной кампании. В частности, он заявлял, что "стремление строить стены вместо мостов не подобает христианину", намекая на обещания миллиардера возвести забор на границу с Мексикой. В ответ Трамп назвал высказывание папы позорным и заметил: "Если Ватикан подвергнется нападению “Исламского государства”, а ИГ, как всякому известно, только этого и желает, то папа от всей души станет молиться, чтобы Дональд Трамп был избран президентом".