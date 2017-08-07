Трамп провел телефонный разговор с президентом Южной Кореи

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Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином.

Как передает Report, об этом американский лидер написал в твиттере.

«Только что закончил телефонный разговор с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Очень рад и впечатлен голосованием Совбеза ООН по санкциям в отношении Северной Кореи», — написал Трамп.

Накануне СБ ООН единогласно проголосовал за ужесточение санкций против КНДР, которые направлены на сокращение экспорта страны.