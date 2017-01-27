Трамп провел телефонный разговор с президентом Мексики

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел «очень хороший» телефонный разговор с президентом Мексики Энрике Ньето.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, по словам американского лидера, они договорились работать над улучшением отношений.

«У нас был очень хороший разговор. Я занял очень сильную позицию по Мексике. У меня есть большое уважение к Мексике... Но, как вы знаете, Мексика смогла перебороть США в ходе переговоров с нами, и они избили нас до полусмерти благодаря нашим прошлым лидерам. Они заставили нас выглядеть глупо», — сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Переговоры Трампа и Ньето прошли на фоне спора между Вашингтоном и Мехико по поводу финансирования строительства стены на границе Мексики и США.