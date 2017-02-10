Трамп провел телефонные переговоры с Си Цзиньпином

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
«Президент Трамп согласился, по просьбе президента Си, соблюдать политику "одного Китая"» — говорится в заявлении.
Ранее Трамп стал первым президентом США с 1979 года, проведшим телефонный разговор с руководством частично признанной Республики Китай (Тайвань).
Согласно заявлению Белого дома, Трамп и Си провели «длительный разговор», в ходе которого обсудили «многочисленные вопросы».
«Представители Соединенных Штатов и Китая будут участвовать в обсуждениях и переговорах по различным вопросам, представляющим взаимный интерес», — говорится в заявлении.
«Они также пригласили друг друга встретиться в уважаемых ими странах. Президент Трамп и президент Си надеются на дальнейшие переговоры и их успешные результаты», — подчеркивается в заявлении Белого дома.
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