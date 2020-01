Трамп провел совещание по коронавирусу

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел совещание по коронавирусу и внимательно следит за ситуацией.

Как сообщает Report, об этом президент США Дональд Трамп написал в Twitter.

"Только что все наши замечательные учреждения, которые также тесно работают с Китаем, проинформировали меня по коронавирусу в Китае. Мы продолжим следить за происходящими событиями. У нас лучшие эксперты во всем мире, и они прекрасно работают по этому вопросу 24 часа в сутки, 7 дней в неделю!" - написал Трамп в Twitter.

Just received a briefing on the Coronavirus in China from all of our GREAT agencies, who are also working closely with China. We will continue to monitor the ongoing developments. We have the best experts anywhere in the world, and they are on top of it 24/7! pic.twitter.com/rrtF1Stk78