Трамп провел переговоры по поводу Катара с принцем ОАЭ

Баку.13 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с наследным принцем ОАЭ Мухаммедом бен Зейид Аль Нахайяном.

Как передает Report со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент отметил важность единства между партнерами США в регионе и необходимость для всех стран делать больше для того, чтобы пресечь финансирование террористических групп и дискредитировать идеологию экстремизма", — говорится в сообщении.

5 июня Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив страну в поддержке террористических группировок.

Ранее Трамп призвал лидеров Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии объединиться для борьбой с "угрозой Ирана".