Трамп провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп обсудил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии ситуацию вокруг Ирана и цены на нефть, говорится в сообщении Белого дома, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня президент Дональд Трамп поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Салманом Аль Саудом. Два лидера обсудили решающую роль Саудовской Аравии в обеспечении стабильности на Ближнем Востоке и на глобальном нефтяном рынке. Они также обсудили угрозу эскалации из-за поведения иранского режима", - говорится в сообщении, распространенном Белым домом.