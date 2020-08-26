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Трамп провел церемонию получения гражданства

Трамп провел церемонию получения гражданства Президент США Дональд Трамп принял участие в церемонии натурализации новых американских граждан, состоявшейся в Белом доме в рамках национального предвыборного съезда Республиканской партии.
Другие страны
26 августа 2020 г. 07:26
Трамп провел церемонию получения гражданства
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп принял участие в церемонии натурализации новых американских граждан, состоявшейся в Белом доме в рамках национального предвыборного съезда Республиканской партии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, эту торжественную процедуру приема в гражданство, которая заранее не анонсировалась ни администрацией США, ни Национальным комитетом Республиканской партии, провел и.о. министра внутренней безопасности Чед Вулф. Трамп ранее в тот же день объявил о намерении официально выдвинуть кандидатуру Вулфа на пост главы министерства внутренней безопасности и направить ее на утверждение в Сенат Конгресса США.

Американское гражданство в присутствии Трампа после 22 часов по местному (06:00 - бакинское время) получили пять человек: выходцы из Боливии, Ливана, Индии, Судана и Ганы, постоянно проживавшие в последние годы в США.

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