Трамп проведет встречу с Зеленским дистанционно

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс 13 августа проведут дистанционные переговоры президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами ЕС.

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс 13 августа проведут дистанционные переговоры президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами ЕС.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC.

Встреча пройдет в два этапа: сначала переговоры ЕС с Зеленским, затем присоединение американской делегации. Позже состоится отдельный звонок Зеленского со странами-партнерами.

"Переговоры предваряют саммит Трампа и Путина на Аляске, где обсудят прекращение боевых действий", - утверждает NBC.

Напомним, что встреча Трампа и Путина должна пройти 15 августа на Аляске. Ключевая тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.