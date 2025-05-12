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Трамп проведет телефонный разговор с Си Цзиньпином

Трамп проведет телефонный разговор с Си Цзиньпином Президент США Дональд Трамп рассчитывает провести телефонную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином в конце текущей недели.
Другие страны
12 мая 2025 г. 18:13
Трамп проведет телефонный разговор с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп рассчитывает провести телефонную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином в конце текущей недели.

Как передает Report, об этом американский лидер сообщил журналистам в Белом доме.

"Я переговорю с председателем Си, возможно, в конце недели", - сказал Трамп, комментируя достигнутые США и Китаем договоренности в торговой сфере.

Отметим, что 11 мая США и Китай договорились о взаимном снижении пошлин на 90 дней. Министр финансов США Скотт Бессент по итогам переговоров в Женеве сообщил о том, что на основе договоренности, Вашингтон снизит пошлины на китайские товары со 145% до 30%, а Пекин - со 125% до 10%.

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Версия на азербайджанском языке Tramp Si Cinpinlə telefon danışığı aparacaq

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