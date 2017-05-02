Трамп проведет телефонный разговор с Путиным

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Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин проведут телефонный разговор во вторник, 2 мая.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Белый дом.

Разговор запланирован на 19.30 мск. Это будет третий разговор двух президентов с момента инаугурации Трампа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможной встрече Путина и Трампа в мае, заявив, что «пока ничего нет».