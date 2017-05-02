 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Трамп проведет телефонный разговор с Путиным

    Это будет третий разговор двух президентов© Courtesy İmage

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин проведут телефонный разговор во вторник, 2 мая.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Белый дом.

    Разговор запланирован на 19.30 мск. Это будет третий разговор двух президентов с момента инаугурации Трампа.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможной встрече Путина и Трампа в мае, заявив, что «пока ничего нет».

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi