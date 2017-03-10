Трамп проведет телефонные переговоры с главой ПНА Аббасом

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп проведет телефонные переговоры с главой ПНА Махмудом Аббасом.

Как передает Report, об этом сообщил Белый дом.

Трамп ранее выразил заинтересованность в разрешении ближневосточной проблемы. На переговорах в Вашингтоне с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп допустил, что урегулирования можно добиться путем создания одного государства, а не двух — еврейского и арабского, — как это предусмотрено резолюциями ООН.