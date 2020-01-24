​Трамп проведет митинг за день до праймериз демократов

Президент США республиканец Дональд Трамп, который собирается в этом году баллотироваться на второй строк, решил провести свой предвыборный митинг в штате Нью-Гэмпшир прямо накануне партийных выборов (праймериз) демократов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, праймериз среди кандидатов от Демократической партии США пройдут 11 февраля.

Трамп ретвитнул в Twitter запись одного из корреспондентов пула Белого дома о том, что президент США проведет митинг в городе Манчестер (столице штата) за день до праймериз. "Правда!", - добавил от себя глава государства.

Это будут вторые праймериз демократов - первые пройдут 3 февраля в Айове. Оба голосования считаются важными для кандидатов, поскольку они задают тон всей предвыборной кампании. Республиканская партия, чей президент планируется переизбираться, праймериз не проводит. Однако Трамп активно проводит предвыборные мероприятия, целью которых является в первую очередь расширение электората среди неопределившихся избирателей.