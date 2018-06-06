Трамп проведет двусторонние встречи с Трюдо и Макроном в рамках G7

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в рамках "большой семерки" проведет важные двусторонние встречи, в числе которых встреча с премьер-министров Канады Джастином Трюдо и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в ходе брифинга главный экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.

"Там будут важные двусторонние встречи. Президент Трамп будет встречаться с премьер-министром Трюдо и президентом Макроном", — сказал Кудлоу.

Саммит "большой семерки" пройдет 8-9 июня в канадской провинции Квебек.