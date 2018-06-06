 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Трамп проведет двусторонние встречи с Трюдо и Макроном в рамках G7

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в рамках "большой семерки" проведет важные двусторонние встречи, в числе которых встреча с премьер-министров Канады Джастином Трюдо и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в ходе брифинга главный экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.

    "Там будут важные двусторонние встречи. Президент Трамп будет встречаться с премьер-министром Трюдо и президентом Макроном", — сказал Кудлоу.

    Саммит "большой семерки" пройдет 8-9 июня в канадской провинции Квебек.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi