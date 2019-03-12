Трамп просит Конгресс выделить $500 млн на борьбу со "злонамеренным влиянием РФ" в Европе

Президент США Дональд Трамп в бюджетном запросе к Конгрессу на 2020 финансовый год (начинается в Соединенных Штатах в октябре 2019 года) просит выделить $500 млн на противодействие "российскому злонамеренному влиянию" в Европе, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Бюджет предполагает выделение более $500 млн помощи Европе, Евразии и Центральной Азии для продвижения общей безопасности, защиты территориальной целостности союзников США, отказа стран-партнеров от российской военной техники, а также помощь в устранении слабостей в макроэкономической среде, которыми стремятся воспользоваться власти России, в том числе зависимость от энергетики и торговли", - говорится в проекте бюджета. Сама статья расходов называется "противостояние российскому злонамеренному влиянию".

В документе также говорится, что приоритетом США является "стратегическое противостояние России и Китаю".

Президентский проект бюджета представляет собой направленный Конгрессу запрос, в котором говорится о приоритетах нынешней администрации. Законодатели Палаты представителей и Сената Конгресса сами разрабатывают и утверждают правительственные расходы, после чего итоговый документ подписывает или отклоняет глава государства.