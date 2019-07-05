Трамп прокомментировал землетрясение в Калифорнии

Президент США Дональд Трамп считает, что ситуация на юге Калифорнии, где ранее произошло землетрясение магнитудой 6,4, находится под контролем.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Получил полную информацию по землетрясению в Южной Калифорнии. Всё, как представляется, в значительной степени находится под контролем", - заявил американский лидер.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4 в штате Калифорния.

Эпицентр подземных толчков располагался в 18 км к северо-востоку от города Риджкрест. Очаг залегал на глубине 8,7 км.