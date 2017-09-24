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    Трамп прокомментировал выступление главы МИД КНДР на Генассамблее ООН

    Если он продолжит повторять мысли маленького человека-ракеты, долго они не протянут»

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Американский президент Дональд Трамп прокомментировал выступление главы МИД КНДР Ли Ён Хо на Генассамблее ООН.

    "Только что послушал, как министр иностранных дел Северной Кореи говорил в ООН, если он продолжит повторять мысли маленького "человека-ракеты", долго они не протянут!».

    Как передает Report, со ссылкой на РТ, об этом говорится в сообщении в Twitter.

    Ранее Ли Ён Хо назвал Трампа психически невменяемым человеком.

    23 сентября Пентагон заявил о пролёте американских военных самолётов у берегов КНДР.

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