Трамп прокомментировал выступление главы МИД КНДР на Генассамблее ООН

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Американский президент Дональд Трамп прокомментировал выступление главы МИД КНДР Ли Ён Хо на Генассамблее ООН.

"Только что послушал, как министр иностранных дел Северной Кореи говорил в ООН, если он продолжит повторять мысли маленького "человека-ракеты", долго они не протянут!».

Как передает Report, со ссылкой на РТ, об этом говорится в сообщении в Twitter.

Ранее Ли Ён Хо назвал Трампа психически невменяемым человеком.

23 сентября Пентагон заявил о пролёте американских военных самолётов у берегов КНДР.